- In prezent, aproximativ 46% dint teritoriul Uniunii Europene este amenințat de seceta din cauza prelungirii lipsei de precipitații, a anunțat, luni, Comisia Europeana. Deficitul de umiditate in sol este important, iar 11% din teritoriu este deja in stare de alerta, cu vegetație și culturi afectate grav…

- In baza unei analize exhaustive realizate la capitolul exportului de fructe perisabile, nemijlocit cireșe și vișine din Republica Moldova, conform datelor din Sistemele Informaționale ale Serviciului Vamal, se atesta o creștere semnificativa de 117% la exportul de cireșe și de 99% la exportul de vișine.…

- Devoalarea gogonatei cu marele eveniment sportiv botezat Concursul Național de Sarituri peste Obstacole „Cupa Municipiului Piatra-Neamț”, ținut de Zilele Orașului, nu i-a tulburat deloc pe partași in implinirea operațiunii. Nici vorba sa le pese macar de diferența intre versiunile de concurs caruia…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat cincizeci si trei de cetateni din provenind din diferite state, care intentionau sa treaca ilegal frontiera de stat in tara vecina, ascunsi in trei ansambluri rutiere. Alti cinci cetateni din Afganistan, Pakistan și India au fost depistati de catre politistii…

- Imediat dupa ce va juca alaturi de naționala de volei in Final Four-ul Silver League, liderul echipei, Adi Aciobaniței, va zbura 10.000 km pentru a petrece vacanța cu iubita lui. Naționala masculina a Romaniei continua lupta pentru revenirea pe prima scena a voleiului european. Tricolorii s-au calificat…

- 4 iunie: Ziua Tratatului de la Trianon. Marile Puteri au recunoscut unirea Transilvaniei cu Romania, Ungaria a ramas suparata Camera Deputatilor a decis in 2021 ca ziua de 4 iunie sa fie Ziua Tratatului de la Trianon din 1920, care recunoaste unirea Ardealului cu Regatul Romaniei de la Alba Iulia, 1…

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre taxa pe care firmele ar urma sa o plateasca pentru promovare, ca ar ajunge la "420.000 sau 430.000 de euro, pe Camera de comert judeteana" si doar 1.761…

- Politistii de frontiera de la Vama Nadlac 2 au depistat 65 de cetateni din India, Pakistan, Irak si Turcia care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Aceștia erau ascunsi in doua automarfare incarcate cu tamplarie PVC si anvelope, informeaza Agerpres . Potrivi Politiei de Frontiera, vineri…