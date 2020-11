Stiri pe aceeasi tema

- In primul meci al turneului 2, de la Medgidia, s au duelat CS Medgidia si CS Rapid Bucuresti.Turneul 2 al Campionatului National de volei feminin, Divizia A1, grupa 2, a inceput in aceasta seara, la Medgidia, iar in prima partida s au intalnit echipa locala, CS Medgidia, si CS Rapid Bucuresti.Pregatite…

- In turneul 1 al Diviziei A1, CS Medgidia a inregistrat o victorie si o infrangere.CS Medgidia gazduieste, in perioada 6 8 noiembrie 2020, turneul numarul 2 al Campionatului National de volei feminin, Divizia A1, grupa 2. Participa trei echipe: CS Medgidia, CS Rapid Bucuresti si CSM Volei Alba Blaj.Programul…

- CS Rapid Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti, care au primit ambele titlul de campioana in sezonul trecut, suspendat de pandemia de coronavirus, a obtinut victorii cu CS Dinamo, miercuri, in primele meciuri ale Cupei Romaniei la polo pe apa feminin, in Bazinul Floreasca-Tolea Grintescu din Capitala. Steaua…

- Clubul de fotbal FCSB a fost sanctionat, miercuri, cu 30.000 de lei penalitate sportiva de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal pentru incalcarea protocolului medical la meciul cu Dinamo din etapa a 6-a a Ligii I. "In baza Protocolului de reluare a competitiilor 2020/2021, Capitolul…

- Simone Tempestini a cucerit, sambata, un nou titlu de campion national de raliuri, dupa ce s-a impus in Transilvania Rally, etapa a cincea a Campionatului National de Raliuri Betano, desfasurata in judetul Cluj. Simone Tempestini si Sergiu Itu au castigat al doilea titlu consecutiv de campioni, iar…

- CSA Steaua Bucuresti a obtinut medaliile de bronz in SuperLiga CEC Bank la rugby, dupa ce a invins-o pe CS Dinamo cu 33-13 (19-3), sambata, pe Stadionul Noua din Brasov, in finala mica a campionatului. Steaua s-a impus fara probleme, desi a incheiat meciul cu doi jucatori mai putin.…

- Simone Tempestini, campionul national en titre, conduce in Raliul Iasului, etapa a patra a Campionatului National de Raliuri Betano, la finalul primei zile a cursei, cea de vineri. Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) a fost cronometrat pe cele doua probe speciale de…

- Echipa de fotbal CSA Steaua va evolua in editia 2020-2021 in Seria a 4-a a Ligii a III-a alaturi de echipele secunde ale cluburilor rivale FCSB, FC Dinamo si FC Rapid, conform hotararii Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal de joi. Componenta Seriei a 4-a este urmatoarea: CSA Steaua,…