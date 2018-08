Stiri pe aceeasi tema

- Egidius Schiffer, un criminal în serie german, închis într-un penitenciar de maxima securitate din Bochum, s-a electrocutat din greșeala și nu a mai putut fi salvat, potrivit Mirror.co.uk.

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe E70, pe raza localitații Voiteg, pe drumul ce leaga Timișoara de Moravița. Autoturismul a cazut in gol de pe un pod. In mașina se aflau doi adulți și cinci copii. Din fericire cu toții au scapat teferi. Primii care au intervenit pentru a acorda primul ajutor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni, la Helsinki, ca a conveit impreuna cu omologul sau american Donald Trump sa continue discutii aprofundate cu privire la problema controlului armamentului, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Putin a apreciat ca Rusia si Statele…

- A aparut si primul incident de la Cupa Mondiala din Rusia, dupa doar trei zile, anunta presa din Rusia. Un taxi a intrat in mai multi fani prezenti in Rusia pentru a-si sustine echipa. Incidentul s-a lasat cu victime, sapte fani au fost raniti, scrie agentia de presa rusa TASS. Presa rusa…

- Justitia din Rusia a clasificat drept „agent strain” o organizatie neguvernamentala din Rusia care ofera asistenta medicala bolnavilor de diabet, o clasificare controversata aplicata organizatiilor care beneficiaza de finantare din strainatate si exercita o „activitate politica”.

- Revista Forbes a intocmit lista celor mai bogați moștenitori din Rusia. In fruntea clasamentului ramane tot Yusuf Alekperov, fiul CEO-ului de la Lukoil, care la doar 26 de ani, are o avere estimata la 17 miliarde de dolari.

- O camioneta plina cu lemne in care se aflau trei barbati a cazut, vineri, de pe un pod intr-o rapa, accidentul avand loc pe drumul care leaga municipiul Arad de Ineu. Soferul a reusit sa iasa, celelalte doua persoane, ramanand incarcerate. Unul dintre barbati a fost descarcerat si i s-au aplicat…

- Plafonul unui imobil din Eforie Nord in care funcționeaza o banca s-a prabușit, joi seara, dar din fericire nu au existat victime. Intreaga fațada a cladirii s-a prabușit pe trotuar. Tot plafonul exterior al parterului imobilului din Eforie s-a prabușit din senin, fara sa fie afectat de un posibil seism,…