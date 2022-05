Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul care a lovit pe trecerea de pietoni doua fete, in luna ianuarie, una dintre ele decedand, ar putea fi cercetat și pentru vatamare corporala grava. Certificatul de la INML arata ca Marina, a doua fata ranita, are nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale pentru a se recupera, ceea ce face…

- Avocatul Adrian Cuculis afirma ca a iesit si ultimul document medical necesar trimiterii in judecata a politistului Popescu care a lovit pe trecerea de pietoni doua fete, in luna ianuarie, una dintre ele decedand. Potrivit lui Cuculis, certificatul de la INML arata ca Marina, a doua fata ranita, are…

- Avocatul Adrian Cuculis afirma ca a iesit si ultimul document medical necesar trimiterii in judecata a politistului Popescu care a lovit pe trecerea de pietoni doua fete, in luna ianuarie, una dintre ele decedand. Potrivit lui Cuculis, certificatul de la INML arata ca Marina, a doua fata ranita,…

- Politistul care a lovit mortal cu masina o fetita aflata pe trecerea de pietoni din Sectorul 1 si i-a ranit grav prietena circula cu 88 km/ora. Avocatul Adrian Cuculis, care reprezinta familia Raisei, fetita care a murit in accident, sustine ca, potrivit raportului final, politistul a circulat cu 88…

- Fetița cu hepatita severa, care s-a dovedit a avea boala Wilson, o afecțiuni genetica rara, a depașit orele critice, dupa operația de transplant hepatic prin care a trecut sambata. Medicii spun ca a fost un moment dificil dupa intervenție, cand ficatul a avut o intarziere de funcție, dar situația a…

- Ministerul Sanatații face precizari despre cazul de hepatita acuta severa aparut la un copil din Romania. Este vorba despre o fetița de 5 ani, internata la un spital de specialitate din 4 aprilie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Avocatul familiei Raisei, fetita care a fost ucisa pe trecerea de pietoni, in luna ianuarie, afirma ca politistul care a lovit-o cu masina Politiei nu mai este sub control judiciar. Adrian Cuculis spune ca este vorba despre o decizie inexplicabila. "Politistul Popescu NU mai are control judiciar. Pe…

- Cazul profesoarei de informatica din Dambovița care-și și harțuiește elevii din motive rasiale nu a fost soluționat. Parinții elevilor discriminați așteapta sa fie luate masuri. Deocamdata, cadrul didactic a refuzat cererea directoarei de a se așeza la masa, pentru discuții, cu parinții