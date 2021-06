Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii de la SNPPC au ieșit in strada. Aceștia protesteaza in fața Palatului Cotroceni și cer covocarea de urgența a CSAT pentru ca poliția romana ar avea un deficit de 20.000 de angajați. Mai mult, cei de la SNPPC acuza ca din cauza declarațiilor belicoase lansate de guvernanți privind schimbarea…

- Disperați ca Guvernul și ministrul de Interne nu fac nimic pentru rezolvarea problemelor care pun in pericol siguranța naționala, polițiștii au decis sa mearga direct la Klaus Iohannis. Aceștia i-au cerut sa se implice, in calitate de președinte al Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, ți sa ia masuri…

- Autoritațile romane raman vigilente, transmite președintele Klaus Iohannis dupa ședința CSAT, in cadrul careia a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe ale Federației Ruse pe frontiera de est a Ucrainei. Marți a avut loc, la Palatul Cotroceni,…

- Un nou protest cu fumigene al politistilor. „Oamenii legii” au aprins materiale pirotehnice in fata Ministerului Afacerilor Interne. 25 Martie ar trebui sa fie o sarbatoare pentru toti politistii, asta pentru ca Politia Romana implineste 199 de ani de la infiintare, fiind o institutie deosebit de importanta…

- Reprezentantii Federatiei si ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din MAI protesteaza joi, de Ziua Politiei Romane, in Piata Victoriei. Imbracati in veste reflectorizante, protestatarii bat in tobe, sufla in vuvuzele si poarta pancarte pe care scrie: "Suntem in linia…

- Polițiștii protesteaza de ziualor, in fața Guvernului. Cer doar respectarea legii privind salarizarea. Doua sindicate ale politistilor organizeaza astazi proteste, chiar de Ziua Politiei Romane. Actiunile sindicale au loc in mai multe zone din Bucuresti, fara a ocoli insa Piata Victoriei, unde este…

- Sindicatele politistilor au iesit in strada de Ziua Politiei Romane pentru a-si striga nemultumirile. Acestia protesteaza impotriva inghetarii salariilor, inghetarii pensiilor militare, precum si a conditiilor inumane de lucru. Zeci de politisti din cadrul Sindicatului National al Politistilor si Personalului…

