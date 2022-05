Stiri pe aceeasi tema

- Poliția canadiana din Toronto a impușcat mortal un barbat dupa ce acesta a fost zarit joi dupa-amiaza purtand o pușca in apropierea unei școli elementare, ceea ce a determinat un lockdown de urgența pentru sute de elevi care studiau in cinci unitați de invațamant din zona, informeaza The Guardian .…

- Politia din Toronto a impuscat si a ucis un barbat care mergea pe strada cu o arma, intr-un cartier al orasului, joi dupa-amiaza, incident care a facut ca cinci scoli aflate in apropiere sa fie plasate in lockdown preventiv, au afirmat oficiali ai municipalitatii, conform Reuters. Fii la curent…

- Poliția din Toronto a impușcat și ranit un barbat care mergea pe o strada cu o arma intr-un cartier al orașului, iar cinci școli din apropiere au fost plasate in stare de izolare, au anunțat joi autoritațile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vineri, 8 aprilie, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.N. 19, in localitatea Remeți a avut loc un accident rutier. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 55 din Rona de Jos, aflat la volanul unui autoturism pe…

- Autoritațile din statul american Carolina de Sud au anunțat ca il vor trimite in judecata pe proprietarul unei barci care a salvat un barbat de la inec, iar apoi l-a impușcat mortal, informeaza BBC.

- Polițiștii au reținut un tanar in varsta de 22 de ani, banuit ca ar fi furat diferite bunuri dintr-un bar, apoi ar fi intrat intr-o unitate de invațamant și ar fi furat obiecte de decor. Individul se afla in arest in acest moment. Prejudiciu de 4.000 de lei Tanarul de 22 este din comuna Romanești, […]…

- La data de 16 martie, in jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Poliției orasului Mizil au fost sesizați despre faptul ca intr-o locuința din oraș se afla un barbat decedat, la prima vedere impușcat in cap, cu o arma de vanatoare langa el. In baza sesizarii s-a format echipa operativa care…

- Un barbat din Suceava s-a prezentat la granița, cu dorința de a pleca la razboi in Ucraina. Individul a luat decizia dupa ce s-a certat cu soția. Odata ajuns in fața polițiștilor de frontiera, aceștia au observat ca era și baut.