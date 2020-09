Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand – judetul Arad au depistat, in doua autoturisme care circulau in regim taxi, opt cetateni din Turcia, care se indreptau catre granita cu Ungaria, cu intentia de a trece ilegal in tara vecina. „In data de 11.08.2020, in jurul…

- Trei sirieni au fost prinși de politistii de frontiera de la Borș, judetul Bihor, in timp ce incercau sa treaca ilegal, pe jos, granița in Ungaria. Poliția de Frontiera anunța ca trei sirieni, cu varste cuprinse intre 25 și 40 de ani, au fost prinși la aproximativ 100 de metri fata de linia de frontiera…

- In cursul zilei de joi, 23 iulie, in cadrul unei intrevederi de frontiera dintre autoritațile romane și cele din Ucraina, polițiștii de frontiera maramureșeni au predat colegilor ucraineni, conform acordului de readmisie, patru cetațeni din Afganistan care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania.…

- Ziarul Unirea Femeie din Alba, cercetata pentru TRAFIC de migranți, in Caraș Severin, dupa ce a ajutat șase indieni sa treaca ilegal granița: Care era destinația finala a acestora Polițiștii din Oravița au oprit pe raza localitații Goruia, județul Caraș Severin, o mașina condusa de o femeie din județul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul a doua automarfare conduse de doi cetațeni romani, 16 cetateni din Siria și Afganistan, care incercau sa iasa ilegal din tara. „In data de 03.07.2020, in jurul orei 04.10,…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, in doua microbuze de transport marfa, 33 de cetateni din Siria, Somalia și Libia, care se indreptau catre granita cu Ungaria. Calauzele, doi cetațeni romani, unul dintre ei din Timiș, celalalt din Gorj, sunt cercetate pentru trafic de migranti și urmeaza…

- Polițiștii de la Punctul de trecere a frontierei Varsand, judetul Arad, au prins șase cetațeni din Bangladesh si Afganistan, care incercau sa treaca ilegal granița cu Ungaria, cu intenția de a ajunge...

- Zece migranti din Afganistan, intre care trei copii, au fost prinsi incercand sa iasa din tara traversand pe jos un camp, pentru a ajunge in Ungaria, iar de acolo in vestul Europei. Politistii de frontiera de la Nadlac au depistat grupul de migranti la aproximativ 400 de metri fata de linia de frontiera…