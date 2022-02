Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera maramureseni au descoperit pe raza municipiului Sighetu Marmatiei un autoturism marca Audi A8, in valoare de 165.000 de lei, care figureaza ca fiind semnalat furat din Cehia. In data de 4 februarie a.c., in jurul orei 15.00, politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei…

- Un autoturism marca Audi A8, in valoare de 165.000 de lei, care figureaza ca fiind semnalat furat din Cehia a fost descoperit de politistii de frontiera maramureseni, pe raza municipiului Sighetu Marmatiei anunta duminica, 6 februarie, Politia de Frontiera.Vineri, 4 februarie 2022, in jurul orei 15.00,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F.Sighetu Marmatiei au depistat in apropierea frontierei de stat, noua cetateni din Pakistan care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. Cei noua cetateni pakistanezi sunt cercetati de politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Sighetu Marmatiei – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit 7.500 pachete de tigari de proveniența duty-free in curtea unui imobil nelocuit. Vineri, 17 decembrie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmatiei, județul…

- Haine de firma falsificate au fost descoperite intr-o mașina care le aducea in Romania din Bulgaria. Un cetatean bulgar, care conducea mașina, este cercetat penal. Un comunicat in acest sens a fost transmis de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu. „La Punctul de Trecere a…

- Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera In cursul weekend-ului, polițiștii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, 11.600 pachete cu tigari, in valoare de peste 98.000 lei, provenite din contrabanda. O parte din cantitatea de țigari a fost trecuta peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul unei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Poienile de sub Munte, judetul Maramures, au descoperit si indisponibilizat un autoturism declarat ca fiind furat din Marea Britanie, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…