Poliţiştii au ridicat nişte muguri verde-oliv… BAILE HERCULANE – Aproape 7 kilograme de fragmente vegetale, susceptibile a fi canabis, ridicate de la un barbat din Domașnea! Ieri, 10 octombrie, polițiști de la Poliția Baile Herculane au ridicat de la un barbat de 42 de ani, din comuna Domașnea, 6,7 kilograme de fragmente vegetale de culoare verde-oliv, sub forma de muguri și ramificații, susceptibile a fi canabis, ambalate intr-un sac de rafie. Fragmentele vegetale au fost ridicate și predate polițiștilor de la Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, in vederea dispunerii masurilor legale in acest caz. Intrebarea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Domașnea (Caraș-Severin) a chemat polițiștii, carora le-a predat un sac de rafie care conținea aproape 7 kilograme de fragmente vegetale, susceptibile a fi canabis. „Ieri, 10 octombrie, polițiști de la Poliția Stațiunii Baile Herculane au ridicat de la un barbat de 42 de ani, din comuna…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin au efectuat, ieri, 2 percheziții in județ, la adresele unor persoane banuite de trafic de droguri de risc. 2 barbați, pe numele carora au fost emise mandate de aducere, au fost conduși la audieri, fiind reținuți pentru 24…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au ridicat peste 200 de kilograme de cannabis si muguri, in urma a doua perchezitii in Caraș-Severin care au avut loc joi. Doi barbati au fost arestati preventiv pentru trafic de droguri de risc, potrivit News.ro.„In urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate…

- Politistii au descoperit peste 10 kilograme de cannabis, pistoale, cutite si o colectie cu mai multe monede, in urma unor descinderi la traficanții de droguri, in Targu Mureș. 7 persoane suspectate au fost duse la audieri, patru dintre ele fiind retinute. ”La data de 21 septembrie a.c., politistii Brigazii…

- REȘIȚA – Este vorba despre peste 1,2 kilograme de droguri de mare risc, distribuite printr-o filiera in care au fost atrași tineri din Reșița, cantitate ridicata in urma a trei percheziții domiciliare derulate in municipiu! „In 5 septembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate…

- CONDUCERE SUB INFLUENȚA SUBSTANȚELOR PSIHOACTIVE ȘI DEȚINERE DE SUBSTANȚE INTERZISE Polițiștii salajeni au continuat și in acest sfarșit de saptamana activitațile de prevenire și combatere a consumului de droguri și a conducerii de vehicule sub influența acestora. In acest context, noaptea trecuta,…

- Polițiștii din cadrul BCCO și procurorii DIICOT au facut facut razii la festivalul de muzica Electric Castle și au reușit sa prinda un distribuitor de droguri. Ulterior, au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare, unde s-au gasit droguri. Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- O fabrica clandestina de țigari, inființata de cetațeni romani și ucraineni, a fost descoperita in județul iași. Polițiștii și procurorii au efectuat 20 de percheziții in cinci județe. La datele de 12 iulie 2022 și 14 iulie 2022, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul…