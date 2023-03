Polițiștii au împărțit zâmbete și flori de Ziua Femeii A devenit deja tradiție ca in data de 8 Martie lucratorii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț sa fie in strada pentru a imparți zambete și flori femeilor aflate in trafic, indiferent daca sunt șoferițe, pasagere sau pietoni. Așa s-a intamplat și in acest an, iar daca acțiunea similara ce a avut loc pe 1 martie, s-a desfașurat in centrul orașului, in zona Teatrului Tineretului, acum oamenii legii au fost prezenți in zona unitații militare de pe strada General Dascalescu. Chiar daca de dimineața au cazut cațiva stropi de ploaie, vremea nu a stricat inițiativa celor de la Rutier… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii și polițiștii dambovițeni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier petrecut pe o strada din Municipiul Moreni. In urma impactului, un autoturism a parasit partea carosabila. Medicii sosiți la fața locului au evaluat persoanele implicate și, din fericire, nimeni nu a necesitat…

- La fel ca in fiecare an, de 1 Martie, politistii rutieri „s-au inarmat” cu flori, martisoare si felicitari, pe care le-au oferit conducatoarelor auto oprite in trafic. Luptatorii de la actiuni speciale s-au alaturat misiunii si au intervenit cu promptitudine in sprijinul colegilor, oferind flori buzoiencelor.…

- Ieri, 23 februarie, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe D.N. 18, strada 22 Decembrie din oraș. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 42 de ani din Vișeu de Jos, aflat la volanul unei autoutilitare, avand…

- Un tanar din Alba Iulia, cu permisul suspendat a provocat un accident rutier pe o strada din oraș. Ce s-a intamplat Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 02.45, pe strada Livezii. Polițiștii din Alba transmit intr-un comunicat de presa ca in incidentul rutier…

- Comisarul șef de poliție Alexandru Spiridon, noul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, la comanda de aproximativ o saptamana, pare sa se fi adaptat deja la noua postura: ”La IPJ Neamț am gasit un colectiv cu mulți profesioniști, cu o activitate buna și foarte buna, poate sunt și unele sincope,…

- Ieri, 24 ianuarie, la ora 16.40, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier produs pe D.N.1C in localitatea Satulung, soldat cu victima. La fata locului polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un barbat de 41 de ani a condus un autoturism pe un drum…

- Polițiștii sigheteni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Muzeului din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus dinspre strada Tractorului inspre strada Dobaieș, a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de catre o femeie de…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț sunt avansate și ar putea fi incheiate inainte de termenul anunțat inițial. Data limita stabilita prin proiect este jumatatea anului viitor, 30 iunie 2023, dar s-ar putea incheia cu doua luni mai devreme. “Stadiul…