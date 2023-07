Polițiștii au făcut ravagii în weekend. Peste 700 de permise de conducere, reținute Polițiștii au facut ravagii in weekend. Au fost reținute sute de permise de conducere, iar numeroase persoane au fost surprinse la volan fie consumand alcool, fie consumand droguri. Peste 730 de permise de conducere au fost retinute de politisti in ultimele 24 de ore, la nivel national, iar dintre care 112 pentru consum de alcool si 11 pentru consum de droguri. Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca in ultimele 24 de ore, politistii rutieri au fost prezenti pe cele mai solicitate drumuri nationale si autostrazi pentru fluidizarea circulatiei si pentru cresterea gradului de siguranta. “In urma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

