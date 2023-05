Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Valea Doftanei au depistat un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Brebu, pe numele caruia Judecatoria Campina a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Acesta a fost condamnat la trei ani de inchisoare, pentru…

- Polițiștii depisteaza tot mai multe persoane care șofeaza dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Sambata, 29 aprilie, pe drumul județean 108 G, in localitatea salajeana Cizer, polițiștii au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism, avand o concentrație alcoolica de…

- Politistii de frontiera din cadrul Aeroportului International Henri Coanda in colaborare cu lucratori ai Biroului Vamal de Frontiera Calatori Otopeni au depistat un cetatean roman care calatorea din directia Londra si avea in bagajul de cala mai multe plicuri, care contineau cantitatea totala de 200…

- Duminica, 9 aprilie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba au depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Ohaba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Marașești din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au depistat, pe raza municipiului Constanta, un cetatean roman, transportand intr un autoturism 500 de pachete de tigari fara timbru.In data de 16.03.2023, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta…

- Sambata, 18 martie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 45 de ani, din comuna Bogata, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Transilvaniei din Aiud, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Joi, 23 februarie a.c., polițiștii sigheteni au fost sesizați prin apel 112 de un barbat cu privire la faptul ca pe strada Alexandru Ivasiuc, conducatorul unui autoturism conduce sub influența bauturilor alcoolice. In urma celor sesizate, polițiștii s-au deplasat la locul indicat, unde au identificat…

- Condamnat la inchisoare cu executare pentru conducerea unui mașini cu numar fals și fara permis a fost depistat de polițiștii hunedoreni, in Teliucul Inferior. „In data de 07 februarie 2023, politistii Postului de Poliție Teliucul Inferior au depistat, in urma unei actiuni, un barbat in varsta…