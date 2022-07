Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Transporturi au aplicat amenzi in valoare de peste 21.000 de lei, in urma unei actiuni de control privind legalitatea taxiurilor si a masinilor inchiriate din zona aeroporturilor din Romania.

- Dosar penal pe numele unui barbat de 68 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase alcool. Barbatul a fost prins in timpul unei acțiuni desfașurata de polițiștii din Buziaș și Lugoj, in zona de competența.

- Zilnic, polițiștii salajeni acționeaza pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente și combaterea faptelor de natura a pune in pericol participanții la trafic. Conducerea sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului se numara printre acestea. Ultima constatare de conducere sub influența…

- Vineri seara și in noaptea de 24 spre 25 iunie 2022, in intervalul orar 20:00 – 6:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, impreuna cu jandarmi si lucratori din cadrul Poliției Locale Timișoara au acționat in zona festivalurilor DubCamp Romania 2022 și Eco-Friendly Experience „pentru…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 33 de ani, la Giroc. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși era sub influența drogurilor. Consumase cocaina, amfetamina, metamfetamina și canabis.

- Sambata, 4 iunie, in PTF Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, pe sensul de intrare in Romania, un cetațean roman, in varsta de 51 de ani, domiciliat pe raza județului Bistrița-Nasaud. Cu ocazia verificarilor, politistii de frontiera satmareni au…

- Politistii Biroului Rutier au depistat un sofer in timp ce conducea un autoturism pe sosea din Romania cu o viteza halucinanta.Potrivit Politiei Romane, viteza inregistrata de aparatul radar a fost de 226 km h. Iata anuntul publicat de Politia Romana pe pagina oficiala de Facebook a institutiei Oameni…