- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Argeș, au fost continuate acțiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. Polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor…

- Sute de argeșeni verificați și legitimați de polițiști! S-au dat amenzi. In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate, in mod integrat, de catre Grupul de lucru constituit prin Ordinul prefectului nr.258/2020, acțiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție…

- In ultimele 24 de ore, in urma acțiunilor de control efectuate, pompierii argeșeni au verificat 19 societați comerciale și 274 de persoane fizice. Dintre acestea din urma, 15 au fost surprinse ca nu respectau masurile de protecție individuala in conformitate cu prevederile legale, in spații inchise…

- In cursul acestei saptamani, agenți din cadrul Serviciului Siguranța Publica, Serviciului Siguranța Rutiera, dar și din cadrul Compartimentului Activitați Comerciale au derulat campanii de informare și conștientizare a populației, atat in parcuri, cat și in zonele aglomerate ale Municipiului Pitești.…

- Politistii, jandarmii si reprezentantii celorlalte institutii cu atributii de a verifica respectarea masurilor de protectie sanitara au dat, in urma controalelor facute la sfarsitul saptamanii, amenzi de 1,5 milioane de lei.

- Controale susținute ale autoritaților, in weekend, pe raza intregului județ. Polițiștii, pompierii, jandarmii, dar și reprezentanții altor instituții au verificat 567 de societați comerciale pentru a vedea daca sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii SARS-Cov2. Oamenii legii au aplicat seci…

- În cursul zilei de astazi, 17.07.2020, între orele 11.00 – 12.30, polițiștii locali au desfașurat o acțiune care a vizat verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, în mai multe stații…