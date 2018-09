Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni israelieni au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind acuzati ca au vandut cocaina in mai multe locatii din Bucuresti, respectiv la o terasa, in parcarea exterioara a unui centru comercial, dar si in apropierea unei sali de gimnastica. Potrivit unui comunicat al DIICOT,…

- O grupare condusa de doi cetateni iranieni, care coordona peste 50% din piata ilicita a traficului de heroina din Bucuresti, a fost destructurata. Au fost ridicate 800 de grame de heroina si 4 dintre membrii gruparii au fost retinuti.

- Pentru evitarea aglomeratiei, soferii pot folosi urmatoarele rute ocolitoare: - dinspre Brasov: DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, A3 Ploiesti - Bucuresti; - din zona Bran - Moieciu: DN73 - DN72A - DN 71 - DN7, respectiv traseul Brasov - Valea Mare-Pravat - Stoenesti - Targoviste - Baldana…

- Suspecții dublei crime de la fabrica de ciment din Capitala sunt din comuna Girceni, județul Vaslui, cei doi fiind trimiși la munca de catre primar. Edilul a declarat in exclusivitate pentru Libertatea ca ii știa pe cei doi frați ca fiind oameni muncitori, care nu au creat probleme in comunitatea de…

- F. T. In noaptea de 23 spre 24 iunie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiesti, cu sprijinul colegilor de la Serviciul Rutier din Prahova, au oprit in trafic, pe Drumul Național 1, in zona localitații Banești, județul Prahova, un autovehicul care se deplasa catre Brașov.…

- Procurorii DIICOT au capturat 13 kilograme de canabis, in urma unor perchezitii efectuate la doi traficanti care aduceau droguri din Spania. Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul Antidrog au efectuat, miercuri…

- Politistii brasoveni au destructurat un grup infractional organizat specializat in traficul de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii in judetele Brasov si Covasna si in Capitala, cinci persoane fiind arestate si alte sase plasate sub control judiciar.In urma perchezitiilor,…