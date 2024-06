VIDEO. Inconștiență la volan, în Capitală. O șoferiță începătoare a condus cu un copil în brațe Scene incredibile surprinse in traficul din București, unde o femeie, care avea in geam semnul de incepator, avea in brațe o fetița care manevra volanul in intersecția dintre șoseaua Colentina și șoseaua Fundeni. Imaginile au fost postate in social media, iar Poliția a transmis ca s-a sesizat și face cercetari pentru depistarea femeii. Polițiștii au deschis […] The post VIDEO. Inconștiența la volan, in Capitala. O șoferița incepatoare a condus cu un copil in brațe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

