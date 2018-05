Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica, miercuri seara, la periferia orașului Galați. Un barbat i-a atacat cu cuțitul pe membrii unui echipaj SMURD, dar și pe polițiști, dupa ce prietenul sau a fost implicat într-un accident.

- In zona localitatii Piscu, s-a petrecut un accident pe calea ferata, vineri seara, din care cei aflati in masina au scapat ca prin minune. Un autoturism, la volanul caruia se afla un sofer de 24 de ani, a fost acrosat de un tren care mergea dinspre Galati catre Tecuci, dupa ce a asteptat linistit la…

- Potrivit sursei citate, politistii au stabilit ca barbatul decedat se angajase, in calitate de pieton, in traversarea strazii prin loc nepermis. Soferul implicat in accident, un barbat de 62 ani din Timisoara, a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind pozitiv. La locul accidentului…

- Echipajul sosit la fata locului l-a luat pe agresor, care era extrem de agitat, dar pe victima au lasat-o acolo, desi se afla in stare grava. Abia dupa doua ore, vazand ca nu vine niciun alt echipaj pentru ea, martorii au sunat din nou la 112. Agresorul este un barbat de 47 de ani, care si-a injunghiat…

- UPDATE: Politistii au sanctionat Sectia Drumuri Nationale Galati care administreaza DN 25 pentru ca nu a curatat gheata. "Administratorul drumului a fost sanctionat cu 100 de puncte amenda si 14.500 de lei pentru neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor…

- Incident șocant, vineri seara, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Municipal din Timișoara. Un barbat a inceput sa amenințe cu un cuțit pacienții și nu s-a potolit pana nu a fost imobilizat de un subofițer al ISU Timiș.

- Veniti la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Municipal din Timisoara pentru a aduce un pacient care solicitase ajutor la 112, trei angajati SMURD au salvat de la moarte o femeie. Cei trei se pregateau sa plece de la unitatea medicala, noaptea trecuta, cand au auzit tipetele unei femei care fugea…