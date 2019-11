Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au pus in executare doua mandate de arestare preventiva emise de Judecatoria Brașov. Unul dintre cele doua mandate de arestare preventiva a fost emis pe numele unui tanar, in varsta de 24 ani din municipiul Fagaraș, judetul Brașov pentru…

- Doi ofiteri din cadrul Inspectoratului de Politie Balti au fost retinuti, aseara, de catre CNA si procurorii anticoruptie. Acestia sunt banuiti de corupere pasiva, iar in cazul in care vor fi gasiti vinovati, risca pana la 10 ani de inchisoare, amenda si privarea dreptului de ocupa anumite functii publice.

- In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov efectueaza 16 percheziții domiciliare intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat savarșit in banda organizata, fapta prevazuta și pedepsita de Codul…

- Un barbat de 26 de ani din Craiova, județul Dolj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat de trafic de persoane, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj. In cursul acestui an, prin acte de violenta, barbatul de 26 de ani o obliga pe tanara de 19 ani, pe care o racolase…

- Ieri, 11 septembrie 2019, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un…

- Polițiștii din Alba l-au reținut pe un barbat care este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, fals material in inscrisuri oficiale și uz de fals. Acesta s-ar fi folosit de o diploma de bacalaureat falsa, pentru a se angaja la o instituție care furnizeaza servicii medicale. La percheziții…

- Ieri, 20 august, politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Sighetu Marmatiei, au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea furturilor din patrimoniul national. In timpul activitatilor…

- La data de 20 august a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier au depistat in trafic un barbat, de 59 de ani, din comuna Stanești, in timp ce conducea un autoturism, pe Calea Severinului, din municipiul Targu Jiu, avand o concentratie de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a…