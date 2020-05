Polițiști în acțiune. Au amendat o femeie care a ieșit din curte să prindă un porc ce scăpase din coteț „Mulțumim pentru amenda data soției mele. Porcul din gospodarie a fugit pe strada și soția mea nu a apucat sa faca declarația pe propria raspundere, incalcand astfel ordonanța militara"’, spune soțul satmarencei, citat de Romania TV. Femeia a fost amendata cu 2.000 de lei. Sancțiuni in valoare de 76.000 lei, intr-o singura zi, au fost date de polițiștii satmareni. 242 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au desfașurat, in data de 28 aprilie, misiuni specifice in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19 și au acționat pentru menținerea ordinii și liniștii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

