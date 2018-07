Polițist local călcat cu mașina peste picior la UTA Totul s-a intamplat vineri, 13 iulie, in stația de la autobuz de la UTA sens de mers inspre Podgoria, puțin dupa ora 10:00. Polițiștii locali au inceput, dis de dimineața, sa ii sancționeze pe toți conducatorii auto care și-au parcat autoturismele in stația de autobuz. Șoferii care nu erau langa autoturisme au avut o surpriza cand s-au intors la mașinile lor. Acestea au fost ridicate pe platforma și duse la sediul Recons de pe strada Dosoftei. Ceilalți șoferi prinși s-au ales cu cate o sancțiune de 580 de lei și trei puncte penalizare. Atitudine revoltatoare! Dar sa ne intoarcem la reacția deloc… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul rutier s-a produs sambata seara, in localitatea Conop. „Din primele cercetari la fata locului, s-a stabilit ca ieri (sambata-n.r.), in jurul orei 20.00, un tanar de 24 de ani a condus un autoturism din directia Nadas spre DN7, pe drumul comunal 708A, iar intr-o curba la dreapta a patruns…

- Șoferii aradeni greșesc sistematic, dar si platesc pentru asta sume destul de mari. Nu o spunem noi ci Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcari din cadrul Poliției Locale Arad. In luna mai, polițiștii au sancționat 387 de șoferi pentru nerespectarea normelor legislative prevazute de…

- Este vorba despre tanarul de 18 ani, din Orțișoara. S-a stabilit ca el se afla la volanul autoturismului atunci cand acesta a plonjat in lac. Tanarul a fost adus, miercuri, 30 mai, in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Arad. Polițiștii l-au reținut pe baza de ordonanța pentru 24 de ore sub…

- Este vorba despre tanarul de 18 ani, din Orțișoara. S-a stabilit ca el se afla la volanul autoturismului atunci cand acesta a plonjat in lac. Tanarul a fost adus, miercuri, 30 mai, in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Arad. Polițiștii l-au reținut pe baza de ordonanța pentru 24 de ore sub…

- Acțiunea de igienizare de la Padurea Ceala a fost realizata pe malul Mureșului dupa Zori de Zi (langa Insula a III-a). Organizatorii acțiunii sunt Parcul Natural „Lunca Mureșului” și Cercetașii Romaniei – Centrul Local „Phoneix” Arad, care au reușit sa aduca in sanul naturii peste 40 de aradeni de toate…

- Se iau masuri dure inpotriva soferilor care isi atarna in parbriz iconite, cruciulite si alte obiecte care reduc vizibilitatea. Politistii spun ca toate accesoriile agatate de oglinda retrovizoare sau puse pe bordul masinii sunt periculoase pentru soferi, in conditiile in care obstructioneaza vederea…