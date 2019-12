Polițist din Bacău aflat în misiune, rănit într-un accident de circulație Un polițist din Bacau a fost ranit, vineri, intr-un accident, dupa ce autospeciala in care se afla a fost lovita frontal intr-o intersecție. Un barbat de 50 de ani nu a acordat prioritate mașinii de poliție, care avea girofarul pornit, anunța MEDIAFAX. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza intr-o intersecție din Bacau. Citește și: DNA a deconspirat o alta rețea importanta! . „Este vorba despre o autospeciala de poliție, aflata in misiune, avand in funcțiune semnalele acustice și luminoase, care, la momentul patrunderii intr-o intersecție din municipiul Bacau, a fost acroșata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

