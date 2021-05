Polițist din Arad, anchetat după ce a bătut o femeie pe stradă. Victima, lăsată să zacă în inconştienţă! (VIDEO) S-a lansat o ancheta la Poliția din Arad dupa ce un politist ar fi batut o femeie pe motiv ca nu purta masca de protecție. Victima ar fi fost lasata inconștienta pe pe strada, aceasta fiind transportata la spital cu ambulanța. Femeia in varsta de 54 de ani este din comuna aradeana Buteni. Ea ar […] The post Polițist din Arad, anchetat dupa ce a batut o femeie pe strada. Victima, lasata sa zaca in inconstienta! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Arad anunta ca face o ancheta dupa ce, pe retele de socializare, au fost distribuite imagini video cu o femeie preluata de medici, iar martorii din filmare acuza ca aceasta a fost batuta pe strada de politisti pentru ca nu ar fi purtat masca.Incidentul ar fi avut loc…

- La Politia din Arad este ancheta, dupa ce un politist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconstienta pe strada, aceasta fiind dusa ulterior la spital de catre o ambulanta.

- IPJ Arad a declanșat o ancheta dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost luata de o ambulanța și dusa la spitalul din Ineu. Localncii au postat pe rețelele sociale imagini…

- Este ancheta la Poliția din Arad, dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost luata de o ambulanța și dusa la spitalul din Ineu. Poliția Arad a transmis, miercuri seara, ca,…

- Este ancheta la Poliția din Arad, dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost...

- Este ancheta la Poliția din Arad, dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost luata de o ambulanța și dusa la spitalul din Ineu, potrivit Mediafax.

- Intervenție contra-cronometru aui, pe bulevardul București din Baia Mare. Unei femei aflate pe o banca in apropiere de zona Semiluna i s-a facut rau și a cazut. Trecatorii au sunat la 112 și au cerut ajutor. Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș a ajuns la fața locului și a inceput…

- O femeie a fost batuta crunt, in plina strada, de soțul ei cu care se afla in divorț. Victima a explicat ca le-a spus in nenumarate randuri polițiștilor ca acesta o amenința cu moartea, dar nu s-au luat masuri. Ministrul Bode a decis sa trimita corpul de control sa investigheze. Caz revoltator acum…