- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Petrica Bacaim, ofițer de poliție judiciara in cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera.

- Ofițerii CNA și procurorii Procuraturii Anticorupție, in comun cu Serviciul de Informații și Securitate și Inspectoratul General al Poliției de Frontiera au documentat tentativa de mituire a unui ofițer cu statut special și au reținut, cu puțin timp in urma, in flagrant persoana care a propus agentului…

- In cauza mediatizata prin comunicatele 42/VIII/3 din 17 ianuarie 2023 și 44/VIII/3 din 18 ianuarie 2023, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a 27 de persoane, 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției…