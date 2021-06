Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 13 iunie 2021, in jurul orei 06.40, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 22 de ani, din comuna Axente Sever, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Valea Lunga, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat și fiind sub influența bauturilor…

- Un politist local din Ploiesti, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a ajuns la spital dupa ce ar fi fost lovit cu pietre de un tanar care a refuzat sa se legitimeze. ''Astazi, in jurul orei 17,00, politistii din cadrul Sectiei 3 de Politie Ploiesti au fost sesizati cu…

- Ieri, 9 mai 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Bazna, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna Cetatea de Balta, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Fostul ministru PSD al Sanatatii Florian Bodog este urmarit penal de DNA in dosarul in care este suspectat de mai multe infractiuni de abuz in serviciu, fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus…

- In seara zilei de ieri, 25 aprilie 2021, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie din localitatea Șard, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu a fost agresata de și amenința cu moartea de catre concubinul sau. Polițiștii, care s-au…

- Astazi, 12 aprilie 2021, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un barbat de 35 de ani, din localitatea Șard, care este cercetat pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. In seara zilei de 11 aprilie, acesta nu a oprit…

- Traficul este restrictionat vineri pe A1 Bucuresti - Pitesti pentru efectuarea de lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, vineri, pana la ora 16,00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Pe 23 martie, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de abuz de incredere. Din cercetari s-a stabilit ca, in luna februarie 2020, un barbat de 69 de ani, din Poiana Lacului, in calitate de angajat al unei societați…