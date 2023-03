Politico: China a trimis Rusiei 1.000 de puşti de asalt, drone și veste antiglonţ Companiile chineze, inclusiv una conectata cu guvernul de la Beijing, au trimis entitatilor ruse 1.000 de pusti de asalt si alte echipamente care ar putea fi folosite in scopuri militare, inclusiv piese de drone si veste antiglont, a relatat publicatia americana Politico, preluata vineri de EFE, citata de Agerpres. Publicatia a precizat ca transporturile au […] The post Politico: China a trimis Rusiei 1.000 de pusti de asalt, drone și veste antiglont appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

