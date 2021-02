Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe iranian, Mohammad Javad Zarif a cerut președintelui Joe Biden sa ridice „neconditionat” sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau daca vrea sa „salveze” acordul nuclear semnat cu administrația Obama in 2015. In 2015, Iranul si Grupul celor sase (Statele Unite, Marea Britanie,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat miercuri, la doar câteva ore dupa preluarea mandatului, o serie de decrete, inclusiv unul privind întoarcerea Statelor Unite la acordul climatic de la Paris."Vom lupta împotriva schimbarilor climatice așa cum nu am mai facut pâna…

- China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo, joi dimineata (ora locala) aproape imediat dupa ce Joe Biden a depus juramantul ca presedinte al Statelor Unite, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 momentul in care Joe Biden ar trebui sa fie validat ca președinte al Statelor Unite, insa sute de susțintatori ai lui Trump au intrat in Capitoliu si aproape ca rastoarna democrația in cea mai mare putere mondiala. „Vrea sa transforme America in Reich-ul pentru…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri seara situația din America, cand procesul de validare a victoriei lui Joe Biden a fost suspendat dupa ce suporterii lui Donald Trump au patruns cu forța in sediul Congresului. „Acesta este terorism la nivel de stat condus si initatde catre presedintele…

- Dupa mai bine de 7 ani de negocieri, Uniunea Europeana și China sunt aproape de a semna un acord privind investițiile. Acordul va imbunatați accesul pe piața chineza al investitorilor europeni și ar asigura accesul companiilor chineze pe piețele europene. Potrivit mai multor surse, ințelegerea ar putea…

- China si Coreea de Sud au stabilit, joi, sa intensifice cooperarea bilaterala, inclusiv prin programarea unei vizite a presedintelui chinez, Xi Jinping, la Seul si prin reluarea negocierilor pe tema programului nuclear nord-coreean, informeaza agentia Reuters. Wang Yi, consilier de stat responsabil…

- China s-a alaturat tarilor ai caror lideri l-au felicitat pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru victoria la alegeri. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a afirmat ca Beijingul respecta alegerea poporului american. Deocamdata presedintele chinez, Xi Jinping nu l-a…