Stiri pe aceeasi tema

- Prietenia dintre China si Rusia are 'perspective largi' de dezvoltare, iar cele doua tari 'mai au multe de realizat inainte', a subliniat luni presedintele chinez Xi Jinping, intr-un mesaj scris, cu ocazia celei de-a 65-a aniversari de la crearea asociatiei de prietenie intre Beijing si Moscova,…

- Justitia americana a inculpat joi sapte cetateni chinezi acuzati ca au incercat sa oblige un compatriot de-al lor, rezident in SUA, sa se intoarca in China, in cadrul unei campanii de repatriere fortata desfasurate de Beijing, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Lipsa motivatiei, oboseala si starile emotionale fluctuante sunt principalele provocari cu care se confrunta tinerii, intr-o perioada dominata de instabilitate, arata rezultatele studiului "Insights PulseZ", publicat joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat inarmat a fost reținut dupa ce a deschis focul luni intr-un centru de recrutare din regiunea rusa Irkutsk, a declarat guvernatorul local, citat de Reuters. Tinerii din Rusia sunt recrutați la razboi, ca urmare a mobilizarii parțiale impuse de catre Vladimir Putin, iar acest caz arata ce…

- Cei trei copii ai Printului William al Marii Britanii si ai sotiei sale Kate au mers miercuri la noua lor scoala, insotiti de parintii lor, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin se vor intalni in marja unui summit in Uzbekistan saptamana viitoare, a declarat miercuri reporterilor trimisul Rusiei la Beijing, Andrey Denisov, potrivit agenției ruse de știri de stat Tass, citata de CNN. Fii la curent cu cele…

- Un fugar chinez cautat de Beijing pentru ca ar fi condus operațiuni ilegale de jocuri de noroc online a fost prins in Thailanda și va fi extradat in curand in China, a declarat, luni, poliția pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O purtatoare de cuvant a diplomatiei chineze a facut obiectul unei avalanse de ironii online luni pentru un tweet in care ea justifica apartenenta Taiwanului la China prin numarul de restaurante chineze pe insula, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…