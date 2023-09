Politică stupefiantă la Guvern. Ia cu o mână de la multinaționale și cu 3 mâini de la companiile românești Sindicaliștii din ANAF atrag atenția sa nu este echitabil ca multinaționalele sa plateasca un impozit de 1%, iar microintreprinderile sa plateasca 3%, lovindu-se, astfel, direct in capitalul romanesc. Deși nu exista inca o forma finala a proiectului de lege a austeritații, sindicaliștii au mai remarcat ca, in doar doua zile, impozitul pentru firmele din energie […] The post Politica stupefianta la Guvern. Ia cu o mana de la multinaționale și cu 3 maini de la companiile romanești first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

