Politică păguboasă. Şi pentru stat şi pentru cetăţean Peste zi si peste noapte, Guvernul mai inventeaza cate un ajutor banesc pentru anumite categorii de potentiali beneficiari. Ici 50 de euro, colo 800 de lei, care se adauga la alte tipuri de ajutoare care sunt in plata. Cine le mai stie numarul si cuantumul. Cand te uiti pe listele beneficiarilor vezi, de ani si […] Articolul Politica paguboasa. Si pentru stat si pentru cetatean apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, plafonarea la 400 lei a pretului pe metrul cub de lemn de foc, a anuntat, la Palatul Victoria, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna. „In urma discutiilor din coalitie si deciziei cu privire la plafonarea pretului, astazi am aprobat aceasta ordonanta de…

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 929.100 lei pentru sprijinirea a 218 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea…

- Parlamentarii din linia a II-a și a III-a și-au luat vacanța, fara griji și fara stres. Doar cateva varfuri, cu unele funcții, atat in legislativ cat și la partide au ținut electoratul in priza cu tot felul de scandaluri, promisiuni, negocieri și ieșiri pe sticla abuzive și gratuite, dublați de cațiva…

- In patrul luni de zile, Guvernul a platit pentru refugiații ucraineni din județul Bacau gazduiți de persoanele private suma de 1,75 milioane de lei. Pentru fiecare refugiat s-au platit cate 50 de lei pe zi pentru cazare și cate 20 de lei pentru mancare. Banii nu au ajuns in mainile refugiaților, ci…

- Veteranul de razboi lt. col. (rtr) Ion Andrioaei, din comuna Magirești, s-a ridicat la Domnul. In anul in care urma sa implineasca 103 ani și in care fusese inaintat onorific la gradul militar de locotenent major. In luna februarie Consiliul Local tocmai ii acordase titlul de Cetațean de onoare al comunei,…

- Cu doar doua luni inainte de sezonul rece, conducerea Primariei se contrazice pe tema incalzirii orasului: in timp ce „vicele” anunța triumfal vestea cea buna, ca Guvernul da 41 milioane lei pentru termoficarea Bacaului, primarul USR declara ca acelasi Guvern ar fi uitat de scoli, gradinițe și spitale…

- Guvernul a aprobat astazi proiectele finanțate in cadrul Programul Național de Investiții Anghel Saligny, prin care se asigura serviciile de baza in localitati (apa, retele de canalizare & gaze) si se reabiliteaza infrastructura rutiera. Vor primi finanțare cele 93 de localitați din județ, inclusiv…

- Guvernul a modificat, la sfarșitul saptamanii trecute, Codul Fiscal. Modificarea era așteptata, iar despre ea s-a discutat intens in presa și mai ales in mediul de afaceri, dar acum totul a devenit realitate. Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, susține ca nu au fost facute ajustari radicale de mediu…