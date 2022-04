Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat marți ca politica occidentala și cea a guvernului lui Volodomir Zelenski de la Kiev duc la destramarea Ucrainei. Comentariile lui Nikolai Patrușev au echivalat cu un avertisment ca razboiul Rusiei din Ucraina ar putea duce la o divizare a țarii, pentru care Moscova ar cauta […] The post Politica lui Zelenski și a Occidentului vor sparge Ucraina in mai multe state / Avertismentul Moscovei first appeared on Ziarul National .