Politica din Romania in doliu. Nicolae Mischie s-a stins din viata

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Nicolae Mischie, in varsta de 73 de ani, a incetat astazi din viata la Spitalul Elias din Capitala, in jurul orei 15.00. Fostul politician era grav bolnav, dupa ce a suferit o in...

- Este doliu in lumea teatrului. Actrita Carmen Stanescu s a stins din viata la varsta de 92 de ani. Informatia a fost confirmata, pentru AGERPRES, de actrita Ilinca Tomoroveanu, director adjunct al Teatrului National I. L. Caragiale din Bucuresti. Este adevarat, doamna Carmen Stanescu a murit azi noapte.…

- Santi, fiul in varsta de cinci ani al fostului portar al nationalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat din cauza unei afectiuni grave, cu care s-a luptat aproape un an, informeaza El Pais."Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui sa fiu eu cel care va spune, cu recunostinta pentru toate…

- Probleme grave pentru un fost baron PSD! Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si al PSD Gorj, se afla internat in stare grava in Spitalul "Elias“ din Bucuresti.Potrivit unor apropiati ai familiei, Nicolae Mischie a fost plecat in Germania…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, este internat la Spitalul Elias din Capitala. Familia le-a cerut medicilor sa nu divulge informații despre starea sa de sanatate. „Este la noi. Atat va pot confirma. Am avut multiple discuții atat…

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Artista va fi inmormantata la Bucuresti, potrivit antena3.ro.Paula Ionescu s a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul…

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...