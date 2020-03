Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a îndemnat femeile sa dea naștere a câte șase copii ”pentru binele țarii”, în contextul în care țara se confrunta cu o criza economica, relateaza BBC. Prezent la un eveniment televizat care promoveaza planul național de…

- Grecia a difuzat un videoclip miercuri spunand ca acesta arata cum politia turca trage cu gaze lacrimogene la punctul de trecere a frontierei Kastanies, unde mii de migranti incearca sa treaca in Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Atena, sustinuta de UE, acuza Ankara ca ii provoaca…

- Grecia acuza ca Poliția de Frontiera din Turcia trage cu gaze lacrimogene spre colegii eleni, pentru a-i ajuta pe migranții sirieni sa treaca granița in Uniunea Europeana. Grecia a difuzat un videoclip miercuri spunand ca acesta arata cum politia turca trage cu gaze lacrimogene la punctul de trecere…

- Serviciul Roman de Informatii intervine, vineri, in urma unei alerte primite privind un colet suspect pe strada Ion Campineanu din Capitala."Alerta cu un colet suspect pe strada Ion Campineanu. Politia si echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii se afla acolo si sunt demarate procedurile…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si 150 au fost ranite in confruntarile din New Delhi in timpul protestelor fata de noua lege a cetateniei, scrie Mediafax.Cel putin sapte persoane au fost ucise si aproximativ 150 au fost ranite in confruntarile din capitala indiana in timpul protestelor…

- Ziarul Unirea FOTO: „Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului”, omagiata de elevii Liceului Tehnologic Sebeș printr-o proiecție de film și o expoziție de carte tematica „Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului”, omagiata de elevii Liceului Tehnologic Sebeș printr-o…

- Avand in vedere faptul ca Politia este institutia specializata a statului care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, pentru a marca ziua de 10 decembrie, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații Vrancea au purtat…