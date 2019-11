Stiri pe aceeasi tema

- Teribilul accident rutier s-a produs in noaptea de 13 spre 14 noiembrie, in jurul orei 23.00, la iesirea din orasul Campulung Moldovenesc. In urma impactului dintre doua masini, doi tineri au murit si alti doi au fost grav raniti. La volanul masinii care a produs accidentul s-ar fi aflat un tanar de…

- Incendii de proportii in sud-estul Australiei. Doi oameni au murit, 30 au fost raniti, iar cativa sunt dati disparuti dupa ce casele le-au fost cuprinse de flacari. In total, incendiile au distrus in jur de 150 de locuinte.

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc in dupa-amiaza zilei de duminica, 6 octombrie, in apropierea localitatii Baltati din judetul Iasi. UPDATE Un echipaj ISU a fost lovit de o masina in timp ce se deplasa spre accidentul de la Baltati. Nu au fost victime. E vorba de un echipaj de stingere, care…

- Doua persoane au murit, iar alta este ranita grav dupa ce mașina in care se aflau a lovit un copac de pe marginea drumului, sambata, pe DN 6, in localitatea Tomnatic din județul Timiș. In zona accidentului circulația este blocata, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița:…

- Ediția de anul acesta are loc sambata, 28 septembrie, incepand cu ora 11:00, in parcarile a 180 de magazine Lidl din țara. Lista magazinelor in care va avea loc evenimentul este disponibila pe site-ul lidl.ro. Noutatea evenimentului „Verde la educație pentru circulație” de anul acesta consta in jocul…

- Accident cumplit, aseara, pe Drumul European 85, in afara localitații Poșta Calnau. Doi oameni au murit și trei au fost raniți, dupa ce doua mașini s-au izbit violent. Tragedia s-a produs la aproximativ doi kilometri de localitatea Poșta Calnau. Un autoturism care mergea dinspre Ramnicu Sarat…

- Accident ingrozitor: Doi oameni au murit și alți trei au fost raniți grav Un barbat de 73 de ani si o tanara de 23 de ani au decedat, iar alte trei persoane au fost ranite sambata seara, pe DN 2, intre Buzau si Ramnicu Sarat, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o alta masina care a iesit…

- Cinci oameni au fost raniti, luni dimineata, dupa ce trei masini si un TIR s-au ciocnit in judetul Bacau. Traficul de Drumul National 11 Onesti – Bacau este intrerupt. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.