- Peste 1.700 de persoane care nu au respectat masura restrictionarii circulatiei au fost depistate si sanctionate de politistii din intreaga tara, in prima noapte in care au intrat in vigoare prevederile Ordonantei militare nr. 2 din 2020. 188 de sanctiuni s-au aplicat doar in Bucuresti.

- Cateva zeci de amenzi contravenționale s-au dat in județul Bacau, persoanelor și firmelor care au incalcat legislația. In urma masurilor stabilite la nivelul judetului Bacau, sub coordonarea Institutiei Prefectului, pentru aplicarea Ordonantei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Controale efectuate de polițiști pentru verificarea respectarii restricțiilor de circulație La data de 23 martie a.c., incepand cu ora 22:00, polițiștii vranceni au acționat in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din dispozitivul de ordine și siguranța publica, respectiv jandarmi din cadrul…

- De manie, incepand cu ora 22:00, intra in vigoare prevederile ordonantei militare care interzic circulatia persoanelor in intervalul 22:00 – Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Ultima noapte de circulatie libera. De maine, interdictii si amenzi in baza ordonantei militare apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Sambata seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat un nou set de masuri pentru prevenirea raspandirii coronaviruslui, masuri care sunt cuprinse in Ordonța Militara nr. 2 din 21 martie 2020, pe care am prezentat-o pe larg la puțin minute dupa anunțul public al autoritaților ( aici ).

