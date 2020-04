Politia Romana: Nu exista norma de amenzi. Doar 50 de sanctiuni au fost aplicate persoanelor de peste 65 de ani, in ultimele 24 de ore

Stiri pe aceeasi tema

- Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR, a susținut, vineri seara, o declarație de presa, in care a prezentat masurile luate inaintea sarbatorilor pascale."Suntem in Vinerea Mare, și așa cum bine știți, peste 14.000 de polițiști acționeaza zilnic, in aceasta perioada, in sistem integrat,…

- Politistii au aplicat duminica, in urma verificarilor in teren, 8.749 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 20 de milioane de lei, persoanelor care nu au respectat prevederile privind restrictionarea circulatiei, si au intocmit cinci dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor.…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 8.200 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 13.000.000 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile privind restrictionarea circulatiei. "In cursul zilei de 30 martie, aproape 13.000 de politisti au fost la datorie,…

- Politistii au aplicat peste 5.600 de amenzi, in valoare de peste 7 milioane de lei, persoanelor care nu au respectat restrictiile de circulatie impuse de autoritati. ”In urma actiunilor desfasurate ieri, incepand cu ora 12.00, politistii au depistat 5.621 de persoane care nu au respectat masura…

- Polițiștii locali craioveni au executat, in primele doua luni ale anului, mai multe acțiuni de verificari in domeniul protecției mediului și al salubrizarii. Cu aceasta ocazie, au fost amendate societațile comerciale și persoanele fizice care nu au respectat legea. In urma tuturor acțiunilor desfașurate,…

- Mii de șoferi și cetațeni s-au ales cu amenzi pentru ca au incalcat legea. Polițiștii au dat peste 10.000 de sanctiuni in ultimele 24 de ore in intreaga tara și au reținut aproape 900 de permise de conducere. Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Poliția Romana, in ultimele 24 de ore au fost organizate…

- Polițiștii au dat peste 10.000 de sanctiuni in ultimele 24 de ore in intreaga tara și au reținut aproape 900 de permise de conducere. Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Poliția Romana, in...