Poliția Română, avertisment de ultimă oră pentru șoferi. Ce reguli trebuie să respecte acum In general, peste tot in lume, inclusiv Romania, infrastructura pentru traficul rutier este conceputa pentru a rezista vremii și climatului. Dar evenimentele meteorologice extreme, pot influența dramatic acest lucru. Cu toate acestea, din cauza schimbarilor climatice, clima nu mai este un predictor fiabil al riscului viitor. Așa se face ca Poliția Rutiera trage un semnal […] The post Poliția Romana, avertisment de ultima ora pentru șoferi. Ce reguli trebuie sa respecte acum appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

