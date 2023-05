Poliţia olandeză a arestat peste 150 de suporteri pentru cântece antisemite înaintea meciului de fotbal Ajax - Alkmaar Peste 150 de suporteri au fost arestati sambata de politia olandeza, la Amsterdam, pentru cantecele antisemite cantate inaintea unui meci de fotbal intre Ajax si Alkmaar, conform informatiilor furnizate de politie, transmite AFP, citat de Agerpres. Situatia s-au petrecut in jurul orei 17.30, la o statie de metrou din apropiere de Johan Cruijff Arena, unde joaca Ajax. "Suporterii au fost rugati de mai multe ori sa nu mai cante" inainte de a se face arestari, a adaugat politia. CITESTE SI Decizie de ultima ora: Ucraina a redus varsta de recrutare in armata de la 27 la 25 de ani 04:42 223 AIEA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

