Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, alaturi de jandarmi și polițiști locali au desfașurat miercuri, 22 septembrie, pe raza intregului județ, actiuni informativ-preventive, in scopul informarii cetatenilor si operatorilor economici cu privire la noile modificari legislative referitoare…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu virusul SARS-COV2, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali, jandarmi și reprezentanți ai celorlalte structuri cu atribuții in domeniu, au intensificat activitațile…

- Sancțiuni de 11.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de protecție. In perioada acestui weekend , polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta.…

- In perioada 27-29 august a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști, jandarmi, pompieri…

- Polițiștii brașoveni au desfașurat sambata, 31 iulie, verificari privind respectarea masurilor anti-COVID-19, precum și controale pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in…

- Sub autoritatea politica a Instituției Prefectului – județul Cluj, in cursul zilei de ieri, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, alaturi de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile și Inspectoratului de Jandarmi Județean, dar și de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In perioada 2-4 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub…