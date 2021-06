Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 iunie a.c., in jurul orei 08.00, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Turda au depistat un tanar de 22 de ani, din comuna Moldovenesti, in timp ce conducea un autoturism... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Beat la volan și fara permis de conducere: Barbat de 31 de ani, din Miraslau, depistat de polițiștii din Aiud cu o alcoolemie de 0,91 mg/l Polițiștii din Aiud au depistat, in trafic, un barbat in varsta de 31 de ani, din Miraslau, care conducea in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice și…

- Tanar de 24 de ani, care se sustragea cercetarilor, ca persoana banuita de furt, distrugere, și conducere fara permis, prins de catre polițiști Tanarul in varsta de 24 de ani, din Blaj, cercetat pentru furt, distrugere, furt in scop de folosința și conducere fara permis, care se sustragea cercetarilor…

- Polițiști din cadrul Poliției municipiului Dragașani au depistat in municipiu un minor de 16 ani la volan. In noaptea de 10/11 mai a.c., polițiștii aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control, in municipiu, un autoturism condus de un minor de 16 ani, din localitate. In urma…

- Miercuri, 05 mai, polițiștii din Șomcuta Mare au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 61 de ani din oraș. In urma verificarilor polițiștii au constatat faptul ca autoturismul tracta o remorca confecționata artizanal, fara a avea aplicate placuțe de inmatriculare sau inregistare…

- La data de 4 mai 2021, in jurul orei 19,30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un minor de 17 ani, din comuna Farau, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comune Farau, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de minor, cercetarile…

- Tanar de 18 ani, depistat de polițiștii din Teiuș, la volanul unui autoturism fara sa dețina permis de conducere. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 18 ani, din Teiuș, a fost depistat de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Polițiștii din județul Alba au depistat in weekendul care a trecut mai multe persoane care au pus in pericol circulația pe drumurile publice. Este vorba despre șoferi care au condus autoturisme sub influența bauturilor alcoolice sau fara permis de conducere. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda…