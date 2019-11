Poliția din Chile acuzată de încălcarea drepturilor copiiilor în timpul protestelor Agenția pentru protecția drepturilor copiilor din Chile a anunțat miercuri primirea unui numar de 327 de plângeri împotriva forțelor de ordine privind încalcarea drepturilor copiilor și adolescenților pe parcursul lunei de zile marcate de ample mișcari de protest, relateaza postul France 24, preluat de Mediafax.



Reprezentantul agenției guvernamentale din Chile pentru protecția drepturilor copiilor, Patricia Munoz, a informat ca biroul sau &"a primit 327 de plângeri privind violarea drepturilor fundamentale ale copiilor și adolescenților din cauza crizei&".



