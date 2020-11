Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui comunicat de presa transmis de Politia de Frontiera Arad, sunt inregistrate valori de trafic crescute la automarfare dupa restrictiile impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de mare tonaj pe teritoriul tarii vecine la sfarsit de saptamana. Camioanele cu…

- Politistii Directiei Transporturi au actionat, in primele 9 luni ale anului, pentru protejarea persoanelor, protejarea patrimoniului si siguranta transporturilor, pe cele trei domenii: feroviar, naval si aerian. Actiunile specifice desfasurate de politistii de la transporturi au contribuit la scaderea…

- Adolescentul de 15 ani din raionul Falești, gasit fara suflare, a fost accidentat de un automobil. Cauza decesului a fost stabilita de expertiza medico-legala, anunța Inspectoratul General al Poliției, citat de IPN. Poliția a inițiat o cauza penala și urmeaza a fi intreprinse un șir de masuri speciale…

- Aglomerație și agitație in preajma satului Zagarancea din raionul Ungheni. Aici s-au adunat 23 de chinologi impreuna cu prietenii lor patrupezi, pentru a participa la tradiționalul concurs chinologic biatlon, organizat de Poliția de Frontiera. Concursul a ajuns la ediția a șasea și a avut cateva noutați…

- Ford Romania, prin intermediul dealerului sau Tiriac Auto, are in curs de livrare 50 de unitati Transit AWD catre Pro Optica S.A. in cursul acestui an, avand ca beneficiar final Inspectoratul General al Politiei de Frontiera din Romania.

- U numar de 50 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune vor intra in perioada urmatoare in dotarea Poliției de Frontiera Romane, in cadrul unui contract in valoare de 10.790.000 euro, finanțat din fonduri externe nerambursabile, prin Fondul de Securitate Interna. Primul lot, format din…

- Aproximativ 86.200 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 29.700 de mijloace de transport (dintre care 10.600 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza, duminica, Inspectoratul General al…

- Patroni din Argeș, amendați de ITM. Primeau la munca cetațeni indieni cu contract de munca suspendat. ”Avand in vedere activitațile de control stabilite in Planul de cooperare operativa pentru depistarea angajaților straini ilegali și combaterea muncii nedeclarate a strainilor in anul 2020, incheiat…