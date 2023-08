Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu anunța controale in toata țara la stațiile GPL: Am și eu sute de intrebari la care aștept raspunsuriPremierul Marcel Ciolacu și ministrul Catalin Predoiu au mers la Crevedia, la locul exploziilor devastatoare. Prim-ministrul anunța controale in toata țara la stațiile GPL "Am…

- „Din punct de vedere al structurilor MAI am cerut o analiza privind modul cum s-a desfașurat activitatea acelei companii. Primele date au fost puse la dispoziția procurorului și fac parte din cadrul probatoriului”, a declarat chestorul general de poliție Bogdan Despescu, potrivit stirilor Uniunii Militarilor…

- Stația GPL unde au avut loc sambata seara mai multe explozii in urma carora cel puțin o persoana a murit și alte cateva zeci au... The post Stația GPL de la Crevedia era a fiului primarului Ion Doldurea din Caracal și avea activitatea suspendata appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Explozia de la stația GPL din Crevedia a facut zeci de victime care au nevoie de ingrijiri medicale. Aceasta funcționa deși avea activitatea suspendata și este deținuta de fiul primarului din Caracal.

- Primarul din Crevedia, Petre Florin, a transmis, sambata seara, ca stația GPL care a explodat in comuna pe care o conduce funcționa ilegal. Edilul a precizat ca acolo era mai degraba un depozit de GPL, dupa ce activitatea de vanzare de carburanți catre cetațeni a fost suspendata de Inspectoratul pentru…

- Numarul victimelor continua sa creasca. Printre aceștia se numara pompieri și jurnaliști sosiți la fața locului. Patru dintre victime sunt intubate pana la acest moment. Potrivit Antena 3 CNN, stația de alimentare de la Crevedia ar fi avut activitatea suspendata, ea funcționand ca parcare pentru cisternele…

- Dupa explozie de la stația GPL din Crevedia, noi informații aduc la lumina o realitate șocanta: stația funcționa ilegal, in ciuda faptului ca activitatea sa fusese suspendata de catre ISU. Aceasta a fost scena unor evenimente cu consecințe dezastruoase, cu doua persoane confirmate decedate și o cifra…

