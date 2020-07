Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat si 11 au fost ranite in urma unor tiruri duminica, la primele ore ale diminetii, la Minneapolis, oras din nordul SUA, potrivit politiei locale, care anunta incidentul intr-o postare pe pagina sa de Twitter, citata de Reuters. Intr-un tweet separat, politia din Minneapolis anuntase…

- O statuie a lui Robert Milligan, un comerciant de sclavi din secolul al XVIII-lea, a fost scoasa marți, in afara muzeului londonez, dupa ce oficialii au decis ca nu mai este acceptabila pentru comunitatea locala, potrivit Reuters.Statuia, care a trecut neobservata pâna acum și care se…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a dispus o revizuire a statuilor și numelor strazilor din capitala Regatului Unit dupa ce protestatarii Black Lives Matter au darâmat statuia din Bristol a lui Edward Colston, un negustor de slavi britanic, relateaza Reuters.O statuie a lui Edward Colston,…

- Protestatarii britanici care au manifestat sambata impotriva rasismului au avut scurte confruntari cu politia londoneza, dupa ce mii de oameni s-au adunat in centrul Londrei pentru a-si exprima furia impotriva brutalitatii politiei dupa uciderea americanului de culoare George Floyd in Minneapolis,…

- Protestatarii britanici care au manifestat sambata impotriva rasismului au avut scurte confruntari cu politia londoneza, dupa ce mii de oameni s-au adunat in centrul Londrei pentru a-si exprima furia impotriva brutalitatii politiei dupa uciderea americanului de culoare George Floyd in Minneapolis,…

- Protestatarii britanici care au manifestat sambata impotriva rasismului au avut scurte confruntari cu politia londoneza, dupa ce mii de oameni s-au adunat in centrul Londrei pentru a-si exprima furia impotriva brutalitatii politiei dupa uciderea americanului de culoare George Floyd in Minneapolis, informeaza…

- Un barbat inarmat cu un cutit a injunghiat miercuri in gat un politist in cartierul Brooklyn din New York, iar doi colegi ai acestuia care s-au grabit sa-i vina in ajutor au fost raniti, inainte de a-l impusca pe atacator de mai multe ori, a comunicat politia, transmite Reuters. Toti cei patru…

- Premierul britanic Boris Johnson nu va face obiectul unei anchete penale cu privire la subventii acordate unei femei de afaceri americane de care era apropiat, a anuntat joi Biroul independent pentru comportamentul politiei din Regatul Unit (IOPC), potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres.