- Politistii au intervenit, in ultimele doua zile, la peste 6.000 de solicitari ale cetatenilor, majoritatea sesizate prin serviciul 112, fiind aplicate 5.000 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 2,3 milioane lei, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Romane.…

- Politistii au intervenit, in ultimele doua zile, la peste 6.000 de solicitari ale cetatenilor, majoritatea sesizate prin serviciul 112, fiind aplicate 5.000 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 2,3 milioane lei, potrivit unui comunicat al IGPR. IGPR informeaza ca, in zilele de 31 decembrie…

- Politistii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la 2.690 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.De asemenea, au aplicat 4.479 de sanctiuni contraventionale si au constatat 958 de infractiuni.La data de 30 decembrie 2019, Politia Romana a organizat 219 actiuni si a intervenit la 2.690 de evenimente,…

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.Au fost aplicate 6.176 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2.300.000 de lei, iar, in urma actiunilor si interventiilor, au fost constatate 792 de infractiuni.Sambata, 28 decembrie, politistii au…

- Politistii au intervenit, in ultimele doua zile, la peste 6.000 de evenimente in intreaga tara, majoritatea sesizate prin 112, informeaza joi Inspectoratul General al Politiei Romane. Conform sursei citate, au fost aplicate peste 6.000 de sanctiuni contraventionale si au fost constatate…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.400 de solicitari ale cetatenilor si au constatat 840 de infractiuni. Pe 12 decembrie, politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 281 de actiuni. Au intervenit la 2.455 de evenimente, dintre care…

- Polițiștii salajeni au intervenit, pe parcursul a trei zile, la peste 50 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Oamenii legii au constatat 26 de infracțiuni și au aplicat aproape 300 de sancțiuni contravenționale. In perioada 30 noiembrie-2 decembrie, politistii salajeni au desfasurat trei acțiuni…

- Politistii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la peste 2.400 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. De asemenea, au aplicat peste 7.800 de sanctiuni contraventionale si au constatat 772 de infractiuni. Au fost organizate peste 230 de actiuni si s a intervenit la 2.401 evenimente, dintre…