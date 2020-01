Politia a deschis un dosar penal dupa ce o tanara in varsta de 28 de ani din localitatea Aricestii Rahtivani, insarcinata in luna a noua, a fost gasita decedata in locuinta sa, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, scrie Agerpres. "La fata locului s-a deplasat o echipa de cercetare, ocazie cu care s-a constatat ca o tanara in varsta de 28 de ani, care prezenta urme vizibile de sarcina, a fost declarata decedata de echipajul Serviciului de Ambulanta Prahova. Trupul neinsufletit al persoanei a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Ploiesti in vederea efectuarii…