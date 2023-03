Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a publicat miercuri, in transparenta decizionala, proiectul de HG care stabileste practicarea de catre asiguratorii RCA a propriilor tarife de prima care au fost practicate la data de 1 martie 2022. Proiectul integral poate fi consultat la sfarșitul articolului."Prezenta hotarare…

- Cat va costa asigurarea auto dupa ce se vor plafona tarifele la polițele RCA. Proiectul pleaca la Guvern spre arobare In urma retragerii autorizației Euroins, cel mai mare asigurator RCA din Romania, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a elaborat un proiect care vizeaza plafonarea tarifelor…

- ASF plafoneaza tarifele la polițele RCA. Cat va costa asigurarea dupa ce proiectul va fi aprobat de Guvern Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pregatit proiectul pentru plafonarea tarifelor la polițele RCA dupa retragerea autorizației Euroins, cel mai mare asigurator RCA din Romania. Potrivit…

- Vești foarte proaste pentru șoferi. Polițele auto au crescut incredibil, epoca cand plateai sub 1000 de lei pentru asigurarea auto fiind de mult apuse. Conform tarifelor publicate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, cea mai mica polița pleaca de la 1822 lei in cazul șoferilor sub 30 de…

- Soferii care credeau ca politele RCA se vor ieftini s-au inselat. Tarifele de referința pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, publicate marți de Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF, cresc semnificativ fața de februarie 2022. ASF nu pare a incuraja deținerea unui automobil…

- Tarifele de referința pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA, publicate, marți, de Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF, cresc semnificativ fața de februarie 2022. Posesorii de autoturisme din toate categoriile de varsta și indiferent de puterea mașinii pe care o au vor…

- Pentru cel mult 20 de euro pe an care nu sunt folositi pentru o polita obligatorie de locuinta, circa 80% din proprietari la nivel national risca sa ramana cu ochii in soare in cazul unui unui cutremur, pentru ca statul nu poate veni cu ajutor pentru locu

- Aproape 60 de mii de cetațeni au achitat, in ianuarie, asigurarea obligatorie de asistenta medicala, care costa acum cel mult patru mii și 56 de lei. Oamenii spun ca au facut acest lucru, ca sa nu plateasca mai mult, in primavara. Potrivit noii legi, polița de asigurare medicala va costa, din 1 aprilie,…