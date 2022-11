Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a transferat inca doi straini in incercarea de a se redresa pe final de an. Fundasul grec Angelos Karatasios, care a apartinut si de Olympiacos, si atacantul germano-albanez Fatjon Celani, ultima data in Luxemburg, au semnat cu alb-violetii dupa ce au dat probe. Celani (30 ani)…

- Fosta campioana olimpica, mondiala si europeana la scrima, Ana-Maria Popescu, a declarat, marti, ca nu crede ca se poate pune cineva acum in pielea Simonei Halep. „Nu cred ca poate cineva sa isi imagineze sau sa se puna in pielea Simonei acum. Consider, insa, ca nu toti trebuie sa avem o parere despre…

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul lui U Cluj, echipa care o va infrunta pe FCSB luni, in etapa 16 din Liga 1, a analizat jocul roș-albaștrilor. Luni, de la ora 21:00, U Cluj va primi vizita celor de la FCSB, pentru meciul care va inchide etapa 16 de campionat. Astazi, Eugen Neagoe, antrenorul clujenilor,…

- Flavia Mihașan a adus pe lume doi copii minunați și tot se bucura de o silueta de invidiat. Fosta asistenta TV reușește sa starneasca invidia celor din jur chiar daca a nascut de doua ori, iar corpul a suferit modificari pe perioada sarcinilor. Aceasta se menține extraordinar de bine și chiar este mai…

- CS Minaur a reușit azi, 3 septembrie, o victorie impotriva celor de la CSM Slatina, scor 2-1. Este a doua victorie din actuala ediție de campionat pentru minauriști, care acum urca puternic in clasament. Trei puncte extrem de importante care o apropie de dorința de accede in Liga I de fotbal. Dar mai…

- Politehnica Timisoara nu mai vrea sa rateze maine victoria acasa. Pe „Stiinta” soseste nou promovata Progresul 1944 Spartac, grupare al carui motor e reprezentat de asemenea de suporteri. Dupa egalul alb cu Brasov, timisorenii evolueaza a doua oara la rand pe teren propriu. „Vizavi de meciul de maine,…

- Politehnica Timisoara se reintalneste cu FC Brasov pentru a treia oara in decurs de circa trei luni. Alb-violetii joaca iar pe „Stiinta” cu formatia in fata careia a pierdut ambele manse ale barajului de supravietuire de la finele editiei trecute de Liga 2. Bogdan Andone asteapta cu aceasta ocazie o…

- Oțelul Galați a invins-o pe Dinamo, scor 3-1, in ultimul meci al rundei secunde din Liga 2. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor” a vorbit dupa prima infrangere a sezonului a alb-roșiilor. „Asta e situația, suntem dezamagiți dar cumva știm care e situația, nu am de ce sa ma plang, știu unde am venit.…