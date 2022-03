Stiri pe aceeasi tema

- In primul meci acasa din acest an, Politehnica Timișoara obține un punct din confruntarea cu CSM Alexandria, meci contand pentru etapa a doua de play-off al Ligii 1 feminine. Cele doua reprize au fost similare, Poli atacand in valuri, creandu-și ocazii, insa nu a existat luciditate in fața porții. Dupa…

- Dupa o pauza de trei luni, pe 6 martie a inceput play-off-ul Ligii 1, Politehnica Timișoara luand start in a doua parte a sezonului pe terenul echipei Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Daca in toamna meciul s-a incheiat nedecis, 3-3, ieri elevele lui Mirel Albon au obținut cele trei puncte puse in joc,…

- Politehnica Timisoara a obtinut astazi o remiza alba in dificila deplasare de la Chiajna, joc din etapa a 18-a a Ligii 2. A fost 0-0 cu Concordia intr-un meci in care echipa viola a evoluat circa 40 de minute cu un om mai putin dupa eliminarea lui Balsa Rogosic, cel mai slab jucator al echipei ... The…

- Mari emotii la meciul Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti, din etapa 17 a Ligii 2. Nu din cauza spectacolului sportiv, desi suporterii au creat o atmosfera frumoasa la start. In minutul 8 s-a stins subit noctura. Ramasi pe intuneric suporterii au aprins device-urile din dotare. Minutul 14 al meciului…

- Analistul politic Dionis Cenușa susține ca e foarte ciudat ca guvernarea „nu a reușit sau poate nici nu a dorit sa ii convinga” pe președintele francez Macron sau pe Ministra Afacerilor Externe Baerbock sa treaca pe la Chișinau dupa ce ambii au vizitat Kievul. Potrivit lui, fiind la curent ca cei doi…

- Social Autoturism rasturnat pe DJ 504 Alexandria – Cernetu februarie 9, 2022 12:08 Un accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma pe Drumul Județean 504 Alexandria – Cernetu (la 7 km de municipiul Alexandria). Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu UTA, in etapa a XXV-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, informeaza News.ro. In minutul 67, Hindrich a luat in brate un balon care a fost considerat de arbitru pasa la portar. Lovitura libera indirecta executata…

- Un politist din Alexandria este cercetat penal dupa ce a furat masina unei societati comerciale, autoturismul dar disparut de firma fiind gasit in localitatea Nanov. Cand l-au gasit, politistii au constatat ca barbatul consumase alcool si substante psihoactive. ”La data de 29 ianuarie a.c., politistii…