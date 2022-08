Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Femina a perfectat un nou transfer. Muntenegreanca Nikolina Cakovic este oficial alb-violeta dupa ce s-a aflat pe Bega inca de la startul perioadei de pregatire din aceasta vara. Cakovic (20 ani) acopera posturile de atacant si extrema. A venit la Timișoara de la FC Doxa (Grecia). A mai…

- Dupa Radu Boboc (23 de ani) și Edaurd Radaslavescu (18), Farul se va mai desparți de inca un fotbalist. Presa din Grecia anunța ca Sebastian Mladen (30) se va transfera Panaitolikos. Aflat la Farul din 2017, Mladen iși ia adio de la echipa dupa 5 ani. Panaitolikos, formație care s-a clasat sezonul trecut…

- Baschetbalistul american nascut la 6 aprilie 1993 in statul Texas masoara 1,96 metri și evolueaza pe poziția 2. McClellan a absolvit puternica universitate Gonzaga și va evolua cel puțin un sezon la echipa banațeana. Pana sa ajunga aici, americanul a mai evoluat in Belgia, Germania, Grecia, Mexic, Lituania,…

- Gica Popescu, oficialul Farului, a vorbit despre negocierile cu FCSB pentru transferurile lui Eduard Radaslavescu (18 ani, mijlocaș ofensiv) și Radu Boboc (23 de ani, fundaș dreapta). Fostul mare internațional a declarat pentru GSP.ro ca mutarea lui Radaslavescu este parafata. Cluburile s-au ințeles…

- Politehnica Femina a anuntat o prima mutare a verii la nivelul lotului de jucatoare. Roxana Mirea, care si-a incheiat conturile cu Universitatea Olimpia Cluj, s-a alaturat alb-violetelor din postura de jucatoare libera de contract. Mirea (nascuta 2003) a fost prezenta la Timisoara inca de la reunirea…

- SCM OHMA Timisoara a anuntat azi transferul lui Alexandre-Christian Maticiuc, baschetbalist care in ultimii sase ani a evoluat in SUA, unde a si studiat. Maticiuc a implinit 23 de ani pe 24 iunie 1999 si masoara 1,96 metri. S-a nascut la Monte Carlo, dar are cetatenia romana si evolueaza pe pozitiile…

- SCM OHMA Timisoara a anuntat azi transferul lui Alexandre-Christian Maticiuc, baschetbalist care in ultimii sase ani a evoluat in SUA, unde a si studiat. Maticiuc a implinit 23 de ani pe 24 iunie 1999 si masoara 1,96 metri. S-a nascut la Monte Carlo, dar are cetatenia romana si evolueaza pe pozitiile…

- Edi Iordanescu și-a confirmat impresia pe care o avea dupa primele doua partide ale sale pe banca naționalei, amicalele cu Grecia și cu Israel: atitudinea nepotrivita a jucatorilor ingreuneaza crearea unei echipe. Bosnia - Romania este marți, 7 iunie. Partida este programata de la 21:45 și va fi liveTEXT…