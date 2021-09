Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a mai mutat o data pe piata transferurilor. Fundasul Razvan Prodan, fiul regretatului „Didi” Prodan, a semnat pe doi ani de zile cu echipa alb-violeta din Liga 2. Prodan (21 ani) a schimbat destul de multe echipe pana acum, dar nu a primit sanse reale la grupari precum „U” Cluj…

- Astazi, la sediul FRF, au fost stabilite partidele din turul IV al Cupei Romaniei. Politehnica Timisoara, intrata direct in aceasta faza, va evolua in deplasare cu divizionara C Soimii Lipova. Concitadina alb-violetilor – Ripensia Timisoara – va avea parte de un derby banatean, tot „afara”, cu Resita…

- Universitatea Cluj va fi obligata sa joace în deplasare cel puțin doua meciuri din cauza festivalului Untold. Universitatea va juca sâmbata, 28 august, de la ora 12:30 împotriva celor de la Metaloglobus București. „Șepcile Roșii” trebuiau sa evolueze pe Cluj Arena, dar…

- Alb-violetii bifeaza in weekend a treia deplasare in nici patru saptamani. Si e din nou una foarte lunga si solicitanta, tocmai la Techirghiol, unde-si disputa partidele de acasa Unirea Constanta – adica fosta FC Farul. Dobrogenii pareau in degringolada dupa despartirea de „principalul” Ianis Zicu si…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu intalneste marti, de la ora 18.00, pe stadionul „Marin Anastasovici“ din Giurgiu, pe AFC Astra. Partida conteaza pentru etapa a 3-a din Liga 2 si va fi arbitrata de Valentin Porumbel (Oltenita). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Doru Zamfir (Slatina) si Florin Iftode…

- Politehnica Timisoara e pregatita sa primeasca vizita Buzaului lui Cristian Pustai cu fani in tribune. Antrenorul Dorin Toma e convins ca elevii sai se vor bucura de un plus mare cu suporterii fideli alaturi pe „Dan Paltinisanu”. In alta ordine de idei, alb-violetii au ajuns la un „echilibru” in privinta…

- Alb-violetii au avut un start de campionat ratat prin acel 0-3 la Cluj, cu „U”, dar poate sa schimbe din impresia lasata in urmatorul joc, desi se anunta o noua deplasare dificila pentru Politehnica. Elevii lui Dorin Toma vor juca, abia marti, in fief-ul Dunarii Calarasi, fosta concurenta in play-off…

- Administratia de la Kiev a contestat vehement, miercuri seara, acordul dintre SUA si Germania privind gazoductul Nord Stream 2, anuntand ca a trimis note de protest Comisiei Europene si Berlinului, deoarece proiectul "ameninta securitatea Ucrainei" si pericliteaza sistemul energetic comunitar.…